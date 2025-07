Bayern investiert halbe Milliarde Euro in Krebs-Forschung

Wenn Markus Söder (CSU) was ankündigt, dann sind Superlative nicht weit. So auch beim jüngsten Streich. Eine halbe Milliarde Euro will Bayern im Münchner Vorort Martinsried ausgeben. Dort entsteht ein Biowissenschafts-Campus mit zwei Max-Planck-Instituten und Söder hofft auf den Durchbruch im Kampf gegen den Krebs, weitere Nobelpreisträger und einen internationalen Spitzenplatz für Bayern. „Wir entwickeln ein Ökosystem für Life-Science, wie es in Deutschland sowieso nicht, aber vielleicht in ganz Europa nur wenig gibt“, sagte der Ministerpräsident nach der Kabinettssitzung in München. Dort machte der Ministerrat den Weg frei für das schon längere angekündigte Projekt, das ab 2028 in die Tat umgesetzt werden soll.

Forschende gegen den Krebs: Das ist in Martinsried geplant

Die Max-Planck-Gesellschaft will ihre beiden bestehenden Institute für Biochemie und für Biologische Intelligenz zu einem interdisziplinären Forschungscampus für Biowissenschaften weiterentwickeln. Zudem sollen dort weitere Start-ups und ein Rechenzentrum entstehen. Der Campus Martinsried soll komplett neu gestaltet werden. Insgesamt geht es laut Söder um Investitionen mit einem Volumen von 700 bis 800 Millionen Euro. Bis zu 2000 Wissenschaftler aus 50 Nationen sollten dort arbeiten. Ihre Forschung soll unter anderem die Grundlage legen für individualisierte Krebstherapien.

Wo Markus Söder in Bayern sparen will

Söder verdeutlichte, dass der Freistaat in den kommenden Jahren weiter auf die Förderung von Forschung und Wissenschaft setzen werde. Seinen Worten zufolge wird es trotz finanzieller Zwänge keine Streichungen bei geplanten Investitionen geben, sondern „eher mehr“. Ähnliches gelte für die Kommunen. Sparen will Söder beim Personal des Freistaats - mit Ausnahme von Polizei und Lehrern. Grundsätzlich müsse die Arbeit in den Behörden effektiver werden. Söder will Teilzeit-Arbeit und Home Office zurückdrängen und hofft überdies auf eine bessere Konjunktur, welche dann auch Steuerzuwächse beschert. Die Investitionen für Martinsried seien auf jeden Fall gesichert, so Söder.