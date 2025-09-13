Tragischer Unfall in Bayern: 76-Jähriger stürzt bei der Arbeit von einer Leiter und stirbt

Zu einem tragischen Unfall mit tödlichen Folgen kam es am Freitag im Landkreis Rosenheim. Dabei kam ein 76-jähriger Mann ums Leben.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben in einem Betrieb im Gemeindebereich Rohrdorf. Die Polizei wurde per Notruf am Freitagvormittag, 12. September, über eine schwer verletzte Person nach einem Leitersturz in einer Firma informiert. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei war der Mann gegen 10 Uhr mit Arbeiten auf einer Leiter beschäftigt und ist seitlich von dieser heruntergestürzt. Nach kurzer Zeit sei der Verletzte nicht mehr ansprechbar gewesen, weswegen er umgehend erstversorgt und reanimiert wurde.

Reanimationsversuche bleiben erfolglos – Verletzter stirbt im Krankenhaus

Unter laufender Reanimation brachte man den Mann ins Klinikum Rosenheim, wo er im Laufe des frühen Abends verstarb. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer medizinischen Ursache für den Leitersturz aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter gäbe es nicht.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort koordinierten Beamte der Polizeiinspektion Brannenburg. Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Rosenheim übernahmen die weiteren Untersuchungen zum Unfallhergang.

Schwere Leiterunfälle passieren immer wieder. 2023 etwa stürzte ein 45-jähriger Mann in der Ostrachstraße in Augsburg-Lechhausen aus vier Metern Höhe von einer Leiter und wurde dabei schwer verletzt. 2018 endete ein Leitersturz für einen Mann in einem Geschäft in der Augsburger Innenstadt tödlich.