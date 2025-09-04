Mehr Syphilis-Fälle, weniger HIV-Diagnosen: Warum das keine Entwarnung ist

Im vergangenen Jahr sind in Bayern mehr Menschen registriert worden, die an der Syphilis erkrankt sind. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Anlässlich des Welttags der sexuellen Gesundheit am 4. September veröffentlichte das Ministerium aktuelle Zahlen und warnt vor weiteren Ansteckungen durch sexuell übertragbare Infektionen (STI).

Syphilis in Bayern: Anzahl an Infektionen steigt jährlich

Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 57 Fälle von Syphiliserkrankungen mehr gemeldet als noch 2023. Demnach erhielten 1512 Menschen die Diagnose. Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) sprach davon, dass das Risiko einer Infektion nicht unterschätzt werden dürfe: „Sexuell übertragbare Infektionen können unbehandelt schwere Folgen haben. Deshalb ist es wichtig, dass Betroffene auch bei diesen Krankheiten frühzeitig ärztlichen Rat suchen und sich nach Risiko-Kontakten testen lassen.“

Bleibt die Krankheit unentdeckt, kann dies für Betroffene schwere Folgen haben. Im schlimmsten Fall kann Syphilis zu schweren Schäden an Organen oder dem Nervensystem führen. Möglich sind Taubheit, Blindheit und ein geistiger Verfall des Patienten. Heute gebe es aber gute Behandlungsmöglichkeiten gegen die Krankheit.

Die Erreger der Syphilis können zu teils schweren Krankheitsverläufen führen. Foto: PD Dr. Annette Moter, Charite-Universitätsmedizin Berlin/dpa (Archivbild)

Gute Heilungschancen, wenn Syphilis-Infektion früh erkannt wird

Bei Syphilis handelt es sich um eine leicht übertragbare Geschlechtskrankheit. Diese wird durch Bakterien ausgelöst und wirkt sich auf den gesamten Körper aus. Die Bakterien gelangen über Körperflüssigkeiten und kleinere Verletzungen in den Körper.

Um eine Infektion zu vermeiden, rät die Deutsche Aidshilfe dazu, beim Vaginal- und Analverkehr ein Kondom zu verwenden. Ein vollständiger Schutz gegen die Krankheit ist aber auch dabei nicht gegeben. Die Symptome einer Syphiliserkrankung sind nicht eindeutig, weshalb eine Infektion oft längere Zeit unentdeckt bleibt. Deshalb empfiehlt die Aidshilfe, sich regelmäßig auf diese und weitere STIs testen zu lassen, vor allem bei häufig wechselnden Sexualpartnern.

Bayern: HIV-Neudiagnosen gesunken

Wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte, seien die Neudiagnosen von HIV im vergangenen Jahr leicht gesunken – von 645 auf 586. Diese Zahlen seien aber kein Grund zur Entwarnung. Viele Fälle blieben unentdeckt, da zwischen einer Infektion mit dem Virus und der Diagnose Monate oder sogar Jahre vergehen können.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätze jedes Jahr anhand eines Modells, wie hoch die vermutete Anzahl an HIV-Neuinfektionen liegt. Die Zahlen für 2024 liegen laut dem bayerischen Gesundheitsministerium jedoch noch nicht vor. Am häufigsten infizieren sich Menschen zwischen 25 und 44 Jahren mit HIV. Bleibt die Infektion lange unbehandelt, kann die betroffene Person im weiteren Verlauf an Aids erkranken.

Mittlerweile ist es möglich, diese Krankheiten zu behandeln. Eine vollständige Heilungsmethode gibt es aber weiterhin nicht. Auch hier ist ein entsprechender Schutz beim Geschlechtsverkehr entscheidend. Für Betroffene wie Laien gibt es in Bayern einige Beratungsstellen, die auch anonym helfen.

Die rote Schleife ist ein Symbol der Aidshilfe. Betroffene finden auch in Bayern Unterstützung und Informationen rund um die Krankheit. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

Weniger Hepatitis-Fälle: Impfung kann Infektion verhindern

Zudem informiert das Gesundheitsministerium darüber, dass die Zahl der Hepatitis-B-Fälle in Bayern ebenfalls leicht gesunken ist. 2024 wurden 4025 Fälle registriert. Gegen die hoch ansteckende Krankheit gibt es eine Impfung. Staatsministerin Gerlach empfiehlt diese Behandlung.

Im Zuge dessen spricht sie auch Infektionen mit Humanen Papillom-Viren, kurz HPV, an. Betroffene können an Krebs erkranken, unter anderem lösen die Viren Gebärmutterhalskrebs aus. Auch dagegen gibt es eine Impfung. Einen vollständigen Impfschutz gegen Gebärmutterhalskrebs haben in Bayern jedoch lediglich die Hälfte aller 15-jährigen Mädchen. Bei den Jungen im gleichen Alter sind nur rund 25 Prozent voll geimpft.

„Die Ständige Impfkommission empfiehlt die HPV-Impfung für alle Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren. Falls die Impfung nicht bis zum Alter von 14 Jahren erfolgt ist, sollte diese bis zum 18. Geburtstag nachgeholt werden“, so Gerlach. Laut Experten helfe eine nachträgliche Impfung auch älteren Personen dabei, sich vor einer Infektion zu schützen.