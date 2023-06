Helles Leuchten am Nachthimmel: Meteorit verglüht über Bayern

Am späten Montagabend konnte über einigen Regionen in Bayern ein grelles Leuchten wahrgenommen werden. Offenbar raste ein Meteorit den Nachthimmel entlang.

Am Montagabend war am bayerischen Nachthimmel ein beeindruckendes Schauspiel zu sehen – auf jeden Fall in manchen Regionen. Ein helles Leuchten war beispielsweise um 22.36 Uhr über Landsberg am Lech zu sehen. Auch über Franken und in Tschechien wurde des Phänomen gemeldet. Doch was hat es damit auf sich?

Leuchten am Nachthimmel: Meteorit verglüht über Bayern

Nach ersten Erkenntnissen verglühte ein Meteorit in der Atmosphäre. Das deckt sich mit den Beobachtungen, nach denen eine Leuchtspur am Himmel zu sehen war. Einige Augenzeugen berichten in den sozialen Netzwerken von einem surrealen und atemberaubenden Ereignis. Das Objekt, das intensiv leuchtete, soll mit einer hohen Geschwindigkeit durch den Nachthimmel gerast sein.

In Videos ist zu sehen, wie ein grelles Licht die Nacht erhellt und eine eindrucksvolle Lichtspur hinterlässt. Für einen kurzen Zeitraum ist fast der komplette Himmel erleuchtet. Wenn ein Meteorit derart gut sichtbar verglüht, dann handelt es sich um ein enorm seltenes Ereignis, welches immer wieder viele Menschen auf der ganzen Welt in den Bann zieht.

Meteorit über Bayern: Video zeigte das grelle Leuchten

In Tschechien hat eine Webcam den Moment eingefangen, in dem der Meteorit über den Nachthimmel rast. Das Video wurde um 22.45 Uhr von der Webcam von Dan Neumann in Pilsen aufgenommen. Das Tschechische Hydrometeorologische Institut postete es auf Twitter und schrieb dazu. "Um 22:45 Uhr war ein extrem heller Meteor (Bolide) über dem westlichen Horizont zu sehen!! Zum Zeitpunkt der Explosion war er wahrscheinlich heller als der Vollmond, und es besteht eine reelle Chance, dass kleine Fragmente auf die Erde gefallen sind."

Als Meteoriten werden kleine Festkörper kosmischen Ursprungs bezeichnet, welche die Erdatmosphäre durchqueren. Die meisten erreichen die Erdoberfläche nicht. Meteoriteneinschläge sind recht selten. "Meteoritical Bulletin" schätzt, dass im Jahr nur etwa sieben Meteoriten auf der Erde einschlagen.

