Sattelzug mit Ziegelsteinen in Oberbayern umgestürzt

Am Mittwochabend, 24. September, ist es bei Taching am See im oberbayerischen Landkreis Traunstein gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge ein mit Ziegelsteinen voll beladener Sattelzug umstürzte. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Sattelzug umgestürzt, Straße voll gesperrt

Wie die Polizei weiter mitteilte, hat es bei dem Unfall keine Verletzten gegeben. Dennoch hat er Auswirkungen auf den Verkehr: Die Staatsstraße 2105 ist derzeit voll gesperrt; eine Umleitung ist eingerichtet.

Weitere Informationen folgen in Kürze.