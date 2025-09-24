Icon Menü
Bayern: Mit Ziegelsteinen beladener Sattelzug umgestürzt – Straße voll gesperrt

Taching am See

Sattelzug mit Ziegelsteinen in Oberbayern umgestürzt

Nach einem Unfall ist im Landkreis Traunstein ein Sattelzug mit Ziegelsteinen umgefallen. Dies hat Auswirkungen für den Verkehr.
Von Franziska Hubl
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall in Bayern ist ein voll beladener Sattelzug umgestürzt.
    Bei einem Unfall in Bayern ist ein voll beladener Sattelzug umgestürzt. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwochabend, 24. September, ist es bei Taching am See im oberbayerischen Landkreis Traunstein gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge ein mit Ziegelsteinen voll beladener Sattelzug umstürzte. Das teilte die Polizei am Abend mit.

    Sattelzug umgestürzt, Straße voll gesperrt

    Wie die Polizei weiter mitteilte, hat es bei dem Unfall keine Verletzten gegeben. Dennoch hat er Auswirkungen auf den Verkehr: Die Staatsstraße 2105 ist derzeit voll gesperrt; eine Umleitung ist eingerichtet.

    Weitere Informationen folgen in Kürze.

