Sattelzug mit Ziegelsteinen in Oberbayern umgestürzt

Am Mittwochabend, 24. September, ist es bei Taching am See im oberbayerischen Landkreis Traunstein gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge ein mit Ziegelsteinen voll beladener Sattelzug umstürzte. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Sattelzug umgestürzt, Straße war voll gesperrt

Laut der Passauer Neuen Presse, die sich auf Informationen von der Polizei bezieht, brach dem 55-jährigen Lkw-Fahrer kurz vor der Ortseinfahrt zu Tengling mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit der Sattelanhänger nach links aus und schob den Lkw in Richtung der dortigen Verkehrsinsel. Durch das Einlenken und den Zusammenstoß mit der Verkehrsinsel kippte das Gespann zur Fahrerseite hin um.

Im selben Moment kam ein 28-Jähriger mit seinem Auto entgegen. Dessen Fahrzeug wurde durch den Anhänger des Lkws im Frontbereich stark beschädigt. Der junge Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt.

Die Staatsstraße 2105 blieb in beide Fahrtrichtungen bis in die späten Abendstunden gesperrt. Beamte der Polizeiinspektion Laufen nahmen den Verkehrsunfall auf. Den Fahrer des Lkws erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.