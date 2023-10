CSU verteidigt klaren Vorsprung – Dreikampf um Platz zwei

Exklusiv In der Sonntagsfrage landet die CSU um Markus Söder deutlich unter 40 Prozent – aber klar vor der Konkurrenz. Dahinter ist das Rennen offen, eine Partei könnte im neuen Landtag nicht mehr vertreten sein.

Konstantes Stimmungsbild eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern: Aktuell käme die CSU auf 37 Prozent der Stimmen. Die Christsozialen lägen damit weiter komfortabel vorne, blieben allerdings rund sechs Prozentpunkte hinter ihrem Jahreshöchstwert. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion und des Spiegel. Seit Mitte Juni hat sich die Partei von Ministerpräsident Markus Söder unter 40 Prozent eingependelt.

Dahinter deutet sich weiter ein spannender Dreikampf um die weiteren Plätze an. Die Nase vorne haben aktuell die Grünen und die Freien Wähler. Sie kämen beide auf 15 Prozent. Während die Grünen seit August in einem Umfragetief stecken, wäre das für die Freien Wähler und ihren Chef Hubert Aiwanger der Jahreshöchstwert. Knapp dahinter läge die AfD mit 14 Prozent. Bei der bayerischen SPD würden laut Umfrage derzeit neun Prozent der Menschen im Freistaat ihr Kreuz machen. Um den Einzug in den Landtag bangen müsste die FDP, sie käme auf vier Prozent. Die Linke stünde bei einem Prozent.

Die Zufriedenheitswerte von Söder bleiben eine Woche vor der Wahl indes stabil: Während 46 Prozent der Bayerinnen und Bayern unzufrieden mit der Arbeit ihres Ministerpräsidenten sind, stellen Söder 45 Prozent der Menschen im Freistaat ein gutes Zeugnis aus. Der Rest ist unentschlossen. Die Werte blieben damit in den vergangenen beiden Wochen unverändert.

Hinweis: Bei den Umfragen handelt es sich um keine Wahlprognose. Die Ergebnisse bilden lediglich die Wahlneigung in dem Befragungszeitraum ab.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre?“ wurden im Zeitraum vom 24. 9. 2023 bis 1. 10. 2023 die Antworten von 5001 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Für die Frage "Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder?" wurden im Zeitraum vom 3. 9. 2023 bis 1. 10. 2023 die Antworten von 5011 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt jeweils bei 2,5 Prozent.

