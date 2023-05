Bayern-Monitor

vor 16 Min.

Neues Umfragehoch: CSU rückt langsam an die absolute Mehrheit heran

Plus Erstmals seit rund zwei Jahren liegt die Partei wieder bei 43 Prozent. Die absolute Mehrheit der Sitze im Landtag scheint nicht mehr unerreichbar – unter bestimmten Bedingungen.

Von Uli Bachmeier, Fabian Kluge Artikel anhören Shape

Die CSU tastet sich fünf Monate vor der Landtagswahl weiter an die absolute Mehrheit heran: Würde am Sonntag in Bayern gewählt, kämen die Christsozialen auf 43 Prozent – einen Prozentpunkt mehr als im Vormonat. Die anderen Parteien, die in diesem Szenario in den Landtag einzögen, könnten demnach zusammen 46 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die FDP wäre mit drei Prozent nicht mehr im bayerischen Landtag vertreten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, mit dem unsere Redaktion kontinuierlich die politische Stimmung in Bayern untersucht.

Um im Bayerischen Landtag die absolute Mehrheit der Sitze erobern und – wie zuletzt von 2013 bis 2018 – wieder alleine regieren zu können, könnten der CSU theoretisch schon rund 45 Prozent der Stimmen reichen. Dafür müssten allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Die FDP, die bei der letzten Wahl im Jahr 2018 den Einzug in den Landtag mit 5,1 Prozent denkbar knapp schaffte, müsste unter der Fünf-Prozent-Marke bleiben. Gleichzeitig müssten sich die Stimmenanteile aller Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, auf mehr als zehn Prozent summieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen