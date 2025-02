Söder will hundert Millionen Euro in Kernkraft stecken – und das betrifft auch Augsburg

Geht es um Hightech in Bayern, zieht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gerne große Linien. „Technologie statt Ideologie“, gelte im Freistaat, beteuert er deshalb nach einer Kabinettsitzung in München: „Das ist die Grundidee für Bayern seit den Wittelsbachern, Strauß, Stoiber - jetzt wir.“ Dies sei auch immer schon der große Unterschied zu Berlin, wo aus Söders Sicht in Sachen Fortschritt nichts vorangegangen ist in den letzten Jahren: „Während die Preußen erobert haben, haben wir in Bayern geforscht.“

Die nächste Stufe des bayerischen Fortschritts, die Söder nun zünden will, ist allerdings irgendwie auch ein Schritt in die Vergangenheit: Der Ministerpräsident will die Kernkraft wiederbeleben. „Wir brauchen dringend Energie“, erklärt er. Erneuerbare Quellen seien ja schön und gut, reichten aber nicht. Die Rückkehr zur Kernenergie sei aber nicht nur notwendig, sondern für den Technologiestandort Bayern auch „eine Riesenchance“.

Rückkehr zur Atomkraft: Söder wischt Bedenken vom Tisch

Einen Stufenplan fordert Söder deshalb zur Kernenergie ein: Erstens sollen die erst 2023 abgeschalteten letzten alten deutschen Atomkraftwerke Isar 2 bei Landshut, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim in Baden-Württemberg reaktiviert werden. Dies sei notwendig für die Netzstabilität und Stromstabilität - auch vor dem Hintergrund eines wachsenden Strombedarfs, etwa im Zusammenhang mit Rechenzentren für künstliche Intelligenz.

Bedenken wischt Söder vom Tisch: Das Hochfahren der Meiler sei „in diesem und im nächsten Jahr jederzeit möglich“. Je länger man warte, desto teurer werde es. Die Kosten insgesamt seien aber „nicht sehr hoch“. Auch dass die Energiekonzerne bisher wenig Begeisterung für die Reaktivierung zeigen, stört Söder nicht: Die Meiler seien schließlich schon abgeschrieben. Der Betrieb rechnet sich also, entgegnet er.

Bayern startet in Sachen Kernenergie eine Forschungsoffensive

Die kritische Frage des Atommülls will der CSU-Chef zudem technisch lösen: Mit neuer Technologie könne die Menge deutlich reduziert werden. Zudem müsse man den Atommüll nur noch 800 Jahre statt einer Million Jahre sicher lagern. Vor diesem Hintergrund müsse man in Deutschland auch „die Endlagerdebatte völlig neu diskutieren“, fordert Söder.

In Bayern selbst soll eine neue Forschungsoffensive „die kerntechnische Expertise wieder aufbauen“, erklärt Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). Für die Kernfusion soll mit hundert Millionen Euro ein Wissenschaftsnetzwerk mit sechs neuen Lehrstühlen und hochschulübergreifenden Studiengängen die bisher vor allem in Garching bei München beheimatete Fusionsforschung ausbauen. Ein Lehrstuhl für Angewandte Kerntechnologien in München soll zudem die Entwicklung „neuartiger Technologien zur Kernspaltung“ etwa in neuen Mini-Reaktoren beschleunigen.

Neuer Kernfusions-Lehrstuhl auch in Augsburg geplant

Die drei ersten neuen Kernfusions-Lehrstühle sollen in München, Augsburg und Erlangen angesiedelt werden. „Das ist eine bayernweite Initiative“, beteuert Blume. Ein „Demonstrationsreaktor“ soll nach Söders Willen spätestens in den 2040er Jahren möglichst in Bayern entstehen. Dies sei dann allerdings eine nationale oder gar europäische Aufgabe - nicht zuletzt auch finanziell.

Deutschland brauche insgesamt eine neue „Innovationskultur“, fordert Minister Blume. Im aktuellen Bundestagswahlkampf spiele Innovation jedoch so gut wie keine Rolle. Bayern sei hier längst Vorreiter, setze auch auf Quantencomputer und die Entwicklung einer „Bayern-KI“ genannten eigenen künstlichen Intelligenz. Eine Technikoffenheit, die sich inzwischen auch ökonomisch auszahlt, findet Söder. Ob Pharma-Firmen wie Roche, KI-Riesen wie OpenAI oder neue Start-ups in der Luft- und Raumfahrt: „In Bayern haben wir Firmenansiedlungen ohne einen Euro Subventionen.“