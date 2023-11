Schneefallgrenze sinkt: Am Wochenende schneit es in Bayern

Nach Sonne und Regen in dieser Woche könnte es in Bayern am Wochenende vielerorts schneien. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 Meter.

In Bayern wird es am Wochenende vielerorts weiß. In der Nacht auf Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf 700 Meter. Doch allzu viel Schnee wird dabei nicht zusammenkommen. Wintersportfans müssen sich also noch gedulden, denn in der kommenden Woche wird es schon wieder milder.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 8°C, nachmittags 11°C und abends 7°C. Es wird heute voraussichtlich 3 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Schnee am Wochenende

Am Freitag ist es in Bayern zunächst stark bewölkt und teilweise regnerisch. Am Nachmittag zieht der Regen zum östlichen Alpenrand und nach Niederbayern ab. In den anderen Regionen lockert es vorübergehend auf und bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zwischen 5 Grad im Bayerischen Wald und 11 Grad in Mainfranken.

In der Nacht zum Samstag ziehen von Westen her dichte Wolken auf, die Regen und Schnee bringen. Die Schneefallgrenze sinkt bei Tiefsttemperaturen um 1 Grad auf 700 Meter. Auch tagsüber kann es bei 3 bis 7 Grad weiter schneien. Unterhalb von 700 Metern fällt Regen. Dabei weht ein frischer, teils stürmischer Wind.

Die Schauer klingen in der Nacht zum Sonntag ab und es zieht Nebel auf. Die Temperatur sinkt an den Alpen auf bis zu –3 Grad, sonst erwartet der DWD zwischen +3 und –1 Grad. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, scheint zunächst die Sonne, doch von Südwesten her ziehen schon wieder dichte Wolkenfelder auf. Ab Abend regnet es vor allem im Allgäu und im südlichen Oberbayern. In höheren Lagen schneit es erneut. Die Temperatur liegt dabei zwischen 3 und 8 Grad.

Schnee am Wochenende, doch "viel wird nicht zusammenkommen"

Trotz der Voraussage müssen sich Wintersportfans aber noch gedulden, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag, denn: "Viel wird nicht zusammenkommen." Zudem soll es in der kommenden Woche auch schon wieder milder werden. Dazu kommt, dass es ab Montag vermutlich in Höhen bis etwa 1500 bis 2000 Metern regnen wird. "Große Hoffnung auf Wintersport zu hegen, wäre vielleicht noch zu früh", so der DWD-Sprecher.