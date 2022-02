So reagieren Kliniken und Heime auf Bayerns Sonderweg bei der Impfpflicht

Plus Die Impfpflicht für Menschen, die in Altenheimen und Kliniken arbeiten, war beschlossene Sache. Dann setzte Markus Söder sie aus. Es folgte scharfe Kritik - doch es gibt auch Unterstützer.

Das Echo ist enorm. Nicht mal einen Tag, nachdem Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) verkündet hatte, die Impfpflicht in der Pflege aussetzen zu wollen, hagelt es auch aus Bayern Kritik am Kurs der Staatsregierung.