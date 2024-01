München

Spionageverdacht und dubiose Beziehungen: Putins Vertretung schließt

Plus Spionage, Betrug und politische Ränkespiele: All das soll sich im russischen Generalkonsulat in München abgespielt haben. Auch ein Augsburger war involviert. Nun ist Schluss dort.

Von Christof Paulus

Diplomatie kann faszinierend sein. Sie gilt als die feine Klinge der Politik, als Versuch, selbst die vergiftetsten Konflikte friedlich zu lösen, viele sprechen von ihr als hoher Kunst. Doch manchmal, da ist Diplomatie auch ziemlich einfach. So wie das Ende des russischen Generalkonsulats in München: Seit Russland 2022 die Ukraine überfallen hat, herrscht Eiszeit zwischen Moskau und Berlin. Ein Resultat der Spannungen: Im vergangenen Jahr verordnete Russland die Schließung mehrerer deutscher diplomatischer Vertretungen im Land. Deutschland reagierte, ebenfalls wenig diplomatisch-unterschwellig, sondern ziemlich unmissverständlich und klar: Viele russische Diplomatinnen und Diplomaten müssen im Gegenzug nun auch die Bundesrepublik verlassen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder wie es vom Auswärtigen Amt auf Anfrage unserer Redaktion heißt: Man wollte zu „einer personellen und strukturellen Parität der beiderseitigen Präsenzen kommen“; „reziprok zu unserer Präsenz in Russland“. Das Ende der russischen Vertretung in München könnte Deutschland indes sehr gelegen kommen.

Denn die Repräsentanz in der Nähe des Friedensengels in Bogenhausen, die wie jene in Leipzig, Frankfurt und Hamburg zum Jahreswechsel geschlossen wurde, stand mit mehreren mutmaßlichen Kriminellen und Spionen in Verbindung, darunter etwa ein ehemaliger Mitarbeiter der Universität Augsburg sowie Deutschlands aktuell meistgesuchter Verdächtiger. Ohne das Münchner Generalkonsulat dürfte es nun einen Problemherd weniger für die deutsch-russischen Beziehungen geben. Die Machenschaften, die sich wohl hinter den Mauern der Stadtvilla auf dem Hügel über der Isar abgespielt haben, sollen aber nicht der Grund für die Schließung der Konsulate sein, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Einen indirekten Zusammenhang gibt es aber wohl dennoch.

