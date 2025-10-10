Bayern statt Kanada: Lisa Müller macht ein Praktikum im Landtag

„Lisa Müller, Landtag“ stand auf dem Zettel, mit dem am Freitag ein Platz im Konferenzsaal der Firma Airbus Helicopters in Donauwörth für die 36-Jährige reserviert war. Die Frau des Fußballstars Thomas Müller begleitete Landtagspräsidentin Ilse Aigner zu dem Termin anlässlich des anstehenden „Weltmädchentags“ und hielt sich dabei dezent im Hintergrund. Dennoch waren die Kameras auf die prominente Praktikantin gerichtet, die nach eigenen Angaben rund eine Woche in die Politik hineinschnuppert.

Dass sie mit zum Hubschrauber-Hersteller nach Donauwörth reisen durfte, hatte sich Lisa Müller ausdrücklich gewünscht: „Ich mache gerade den Helikopter-Flugschein. Das passt genau.“ Was sie in den vorangegangenen Tagen im Landtag an der Seite von Ilse Aigner erleben durfte, sei „sehr interessant“. Eine erste Erkenntnis aus den Einblicken in die Politik sei, dass „Dinge nicht so einfach sind, wie sie erscheinen“. Politik sei eine komplexe Materie. Es müssten viele Interessen und Aspekte berücksichtigt werden. Wichtig sei, mehr Menschen dafür zu interessieren.

Thomas Müller über seine Frau: „Sie ist ja keine Handtasche“

Während Ilse Aigner zusammen mit den Airbus-Managern und anderen Vertretern des öffentlichen Lebens an einem Testhubschrauber für Fotos posierten, stand Lisa Müller etwas abseits. Dabei ist sie Rampenlicht eigentlich gewohnt. Sie ist erfolgreiche Dressurreiterin und seit 2009 mit dem ehemaligen Bayern-Spieler Thomas Müller verheiratet – der indes immer Wert darauf legte, dass seine Frau ein eigenständiges Leben führt. „Sie ist ja keine Handtasche. Sie hat einen eigenen Willen und ein eigenes Leben“, sagte er damals auf die Frage, warum er seine Ehefrau nicht mit zur WM nach Brasilien genommen hatte.

Icon vergrößern Dressurreiterin Lisa Müller neben ihrem Mann Thomas. Während der Fußballer in Kanada ist, absolviert die Reiterin ein Kurzpraktikum. Foto: picture alliance/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dressurreiterin Lisa Müller neben ihrem Mann Thomas. Während der Fußballer in Kanada ist, absolviert die Reiterin ein Kurzpraktikum. Foto: picture alliance/dpa

Auch jetzt ist Müller nicht mit ihrem Mann nach Kanada gegangen – im Sommer war der Fußballer zu den Vancouver Whitecaps gewechselt. Das heizte freilich die Gerüchteküche in den Klatschspalten an. Sind die beiden überhaupt noch ein Paar? Führen sie eine Fernbeziehung über den Atlantik? Trennungsgerüchte gab es auch schon vorher, als die beiden sich bei Instagram entfolgt waren und auch gemeinsame Bilder von ihren Accounts verschwanden. Auch am Abschiedsspiel ihres Mannes beim FC Bayern im Mai dieses Jahres nahm Lisa Müller nicht teil.

Lisa Müller begleitet ihren Mann nicht nach Kanada

Und statt nun also mit ihrem Mann ans andere Ende der Welt zu ziehen, bleibt die gebürtige Münchnerin in Bayern, schnuppert in die Politik des Freistaats hinein und will jungen Frauen ein Vorbild sein. In den Sozialen Medien macht sich die Sportlerin für das Thema Frauenförderung stark. In einem Instagram-Video erklärt sie, sie unterstütze das Programm „Bavaria ruft!“ – eine parteiübergreifende Initiative zur Förderung von Frauen in der Kommunalpolitik – weil sie glaube, dass Frauen vieles positiv verändern könnten. „Ich kann Frauen nur dazu ermutigen, sich für Politik zu begeistern.“

Entstanden war das Mini-Praktikum übrigens durch ein Missverständnis. „Ich habe bei Frau Aigners Sommerempfang auf Schloss Schleißheim gesagt, dass ich mich für Politik interessiere. Das mache ich schon immer, verpasse keine Talkshow oder Podcast“, sagte Müller der Bild-Zeitung. „Daraus wurde gemacht, dass ich mir vorstellen könne, in die Politik zu gehen.“ Die Folge war ein Treffen mit Aigner im Landtag, in dem die Idee zum Schnupperpraktikum geboren wurde.

Ob sich die Dressurreiterin jedoch vorstellen kann, tatsächlich den Sattel an den Nagel zu hängen, ließ sie offen. „Mein Sport steht jetzt noch an erster Stelle.“ Direkt nach dem Praktikum im Landtag fliegt Müller zum Weltcup nach Mexiko.