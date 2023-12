Tauwetter und Regenfälle sorgen für Überschwemmungen in Bayern

Der Schnee taut und statt Flocken rieselt es nun wieder Tropfen. Die Flusspegel in Bayern steigen in der Folge. Behörden rechnen mit kleineren Überflutungen.

Nach dem plötzlichen Wintereinbruch und Frost vor einer Woche wendet sich nun das Blatt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Süden Deutschlands starkes Tauwetter voraus. Mancherorts sollen auch die Pegelstände der Flüsse im Laufe des Sonntags und zu Beginn der neuen Woche so steigen, dass eine Überschwemmungsgefahr für bebaute Gebiete bestehen könnte. Bereits am Sonntag musste die Polizei Straßen sperren, weil diese überflutet wurden.

Polizei sperrt bei Donauwörth Straßen wegen Überflutung

Sperrungen wurden bei Donauwörth an der Bahnunterführung Nordheim/Auchsesheim und an der Ortsverbindungsstraße zwischen Itzing und Kölburg eingerichtet. Am Waldstück bei Kölburg musste am Sonntagmorgen eine Autofahrerin von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen werden. Auch die Ortsverbindungsstraße Hoppingen - Heroldingen bei Harburg und die Anschlussstelle Süd der B25 bei Ebermergen wurden gesperrt.

In Folge der Niederschläge und des Tauwetters könnten an manchen Flüssen in Bayern die Meldestufen 1 und 2 erreicht werden, heißt es beim Bayerischen Landesamt für Umwelt. Kleinere Hochwasser könnten sich bilden. Betroffen sind unter anderem die Stadt- und Landkreise Augsburg, Günzburg, Neu-Ulm, Dillingen an der Donau, Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen. Einzig für Bamberg und Coburg liegen bisher Warnungen vor Überschwemmung für bebaute Gebiete vor. Auch im Allgäu wird mit einem kräftigen Anstieg der Wasserstände gerechnet.

"Für diese Jahreszeit ist das nichts Ungewöhnliches", sagte ein Sprecher des Hochwassernachrichtendienstes (HND). Zu Beginn der kommenden Woche wird nach Angaben des DWD wechselhaftes Wetter mit teils länger anhaltenden Regenschauern erwartet. In den Alpen sei mit Niederschlägen von bis zu 90 Litern pro Quadratmeter, im Oberallgäu mit bis zu 140 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Eine relativ milde Westwetterlage bringt am Montag Temperaturen von bis zu zwölf Grad nach Bayern. (lesa, mit dpa)