De Ligt fehlt Oranje-Team erkrankt: Gravenberch kommt

Bayern Münchens Matthijs de Ligt fällt für das erste EM-Qualifikationsspiel der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft aus.

Der 23 Jahre alte Abwehrspieler habe wie Sven Botman, Cody Gakpo, Joey Veerman und Bart Verbruggen mit einer Virusinfektion zu kämpfen. Das Quintett habe am Donnerstag das Trainingslager verlassen, wie das Oranje-Team mitteilte.

Für das Duell gegen Frankreich an diesem Freitag (20.45 Uhr) im Stade de France in Saint-Denis bei Paris nominierte Nationaltrainer Ronald Koeman den Münchner Ryan Gravenberch sowie Kjell Scherpen von Vitesse Arnheim und Stefan de Vrij von Inter Mailand nach.

Nach dem Spiel gegen den WM-Finalisten von Katar werde mit Blick auf das Duell am kommenden Montag gegen Gibraltar (20.45 Uhr) in Rotterdam neu über die Zusammensetzung des 23-köpfigen Kaders entscheiden, hieß es am Donnerstag in der Verbandsmitteilung.

(dpa)