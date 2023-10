Landtagswahl 2023 in Bayern: Was sind Überhangmandate und Ausgleichsmandate?

Überhangmandate und Ausgleichsmandate können 2023 für einen großen Landtag in Bayern sorgen. Aber was ist das genau? Hier erklären wir das einfach verständlich.

Am 8. Oktober haben die Menschen in Bayern den neuen Landtag gewählt. Jeder Wähler konnte bei der Landtagswahl 2023 in Bayern zwei Stimmen vergeben: die Erststimme und die Zweitstimme. Die Erststimme entschied in jedem der 91 Stimmkreise darüber, welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin sich dort durchsetze. Mit der Zweitstimme wurden Kandidaten gewählt, die in jedem Regierungsbezirk von den Parteien auf Listen aufgestellt wurden.

Hier erfahren Sie nicht nur, wie viele Abgeordnete regulär in den Bayerischen Landtag einziehen können. Wir erklären auch, wie das Parlament durch Überhangmandate und Ausgleichsmandate deutlich größer werden kann.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Wie viele Mandate werden regulär vergeben?

Da aus jedem Stimmkreis ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin in den Landtag einzieht, werden 91 Direktmandate vergeben. Dazu kommen noch einmal 89 Listenmandate, wodurch regulär 180 Abgeordnete im Parlament in München sitzen. Dabei ist es je nach Regierungsbezirk recht unterschiedlich, wie viele Mandate dort vergeben werden. Hier die Übersicht, wie sie vom Bayerischen Landtag angegeben wird:

Oberbayern: 31 Direktmandate und 30 Listenmandate

und 30 Schwaben : 13 Direktmandate und 13 Listenmandate

: 13 und 13 Mittelfranken : 12 Direktmandate und 12 Listenmandate

: 12 und 12 Unterfranken: 10 Direktmandate und 9 Listenmandate

und 9 Niederbayern: 9 Direktmandate und 9 Listenmandate

und 9 Oberfranken: 8 Direktmandate und 8 Listenmandate

und 8 Oberpfalz : 8 Direktmandate und 8 Listenmandate

Überhangmandate und Ausgleichsmandate können aber dafür sorgen, dass noch mehr Abgeordnete in den Landtag einziehen. Von 2018 bis 2023 waren es 205. Aber was hat es genau damit auf sich?

Was sind Überhangmandate in Bayern?

In Bayern werden Erststimmen und Zweitstimmen zur Gesamtstimme zusammengezählt. Die entscheidet darüber, wie viele Sitze einer Partei im Landtag zustehen. Es kann aber vorkommen, dass sich bei einer Partei mit guten Erststimmen-Ergebnissen mehr Direktkandidaten durchsetzen, als ihr laut Gesamtstimmen Sitze zustehen würden.

Die Direktmandate werden trotzdem alle vergeben - schließlich soll aus jeder Region in Bayern ein Vertreter im Landtag sitzen. Diese Abgeordneten ziehen also zusätzlich ins Parlament ein, wodurch sich die Gesamtzahl der Sitze erhöht.

Ausgleichsmandate in Bayern einfach erklärt

Die Mehrheitsverhältnisse im Landtag müssen dem Gesamtstimmen-Ergebnis entsprechen. Wenn eine Partei Überhangmandate bekommt, müssen die anderen Parteien daher zum Ausgleich ebenfalls mehr Sitze erhalten. Diese besetzen sie mit Listenkandidaten. Man spricht von Ausgleichsmandaten. Auf der Seite des Bayerischen Landtags wird das so zusammengefasst: "Es wird aufgefüllt, bis alles wieder passt."