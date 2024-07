Der Sommer ist zurück: Bis zu 33 Grad diese Woche

Wolkendecke, Nieselregen, Unwetterwarnungen und damit eher kein Badeseewetter: So richtig ist der Sommer heuer bisher nicht in Fahrt gekommen. Diese Woche wird es allerdings freundlicher. Überwiegend sommerliche Temperaturen, vereinzelte Wolken, kaum Regen – das Wochenwetter für Bayern im Überblick.

Montag (8. Juli) startet im Freistaat laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zwar mit dichten Wolken und ein wenig Regentropfen, im Laufe des Tages lockert es vielerorts jedoch auf. In Franken ziehen Quellwolken über den Himmel, in Ober- und Niederbayern sind stellenweise auch kleinere Schauer möglich. Am Nachmittag lässt sich die Sonne aber fast überall in Bayern blicken. Im Allgäu kletter das Thermometer auf 22 Grad. An Main und Donau sind sogar bis zu 27 Grad möglich. Im Norden und Süden weht ein leichter Wind. Die Nacht auf Dienstag ist mit zwischen 15 Grad und 22 Grad mild.

Wetter in Bayern aktuell: Dienstag wird es heiß

Dienstag (9. Juli) wird der wärmste Tag der Woche. Wer den Sommer inklusive Baden, Grillen und Fußball so richtig genießen will, kommt dann auf seine Kosten. Mit 29 bis 33 Grad wird es vielerorts hochsommerlich heiß. Im Laufe des Tages können vereinzelte Wolken aufziehen. Am Abend besteht laut DWD vor allem in den Alpen sowie im Bayerischen Wald Gewitterrisiko. In der Nacht auf Mittwoch ziehen bei 19 Grad bis 15 Grad Wolken auf.

Während Mittwoch (10. Juli) noch mit Sonne beginnt, ziehen im Laufe des Vormittags langsam dichtere Wolken auf. Sie bringen Regen und Gewitter mit. In Schwaben sind bis zu 25 Grad möglich, in Niederbayern bis zu 29 Grad. Im Tagesverlauf zieht außerdem auch Wind auf. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 18 Grad und 14 Grad.

Am Donnerstag (11. Juli) wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Laufe des Tages regnet und gewittert es. Die Temperaturen liegen zwischen 25 Grad und 30 Grad.