Warnung vor Sturm und Dauerregen in Bayern – auch Gewitter möglich

Der Mittwoch bringt in Bayern kühle Luft und markantes Wetter mit. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm und Dauerregen. Ein Wetter-Überblick.

An die Hitzerekorde im Sommer, nur einige Wochen her, kann man in Bayern derzeit kaum mehr denken. Es hat sich ein nasses und windiges Wetter etabliert, das auch am Mittwoch anhält. Ein umfangreicher Tiefdruckkomplex, der sein Zentrum im Norden von Deutschland hat, bestimmt zur Wochenmitte das Wetter in Bayern. Polare Meeresluft bringt frische Temperaturen in den Freistaat. Außerdem hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung herausgegeben.

Rekordtemperaturen Die niedrigste Temperatur für den 28. September betrug -1,1°C im Jahre 2002, die höchste gemessene Temperatur betrug 27,1°C im Jahre 1961.

Wetter in Bayern aktuell: Warnung vor Sturm und Dauerregen

Der DWD hat im Süden und Südwesten Bayerns eine Warnung vor markantem Wetter ausgerufen. "Sturmböen und leichter Schneefall in den Hochlagen der Alpen. Sturm- und Windböen in den Höhenlagen des Schwarzwaldes. Dauerregen im Schwarzwald und vom Bodensee über Oberschwaben bis ins Allgäu", erklärt der Wetterdienst die Warnlage.

Bis zum Mittag muss in Bayern gebietsweise mit starken Böen gerechnet werden. Diese sollten sich vor allem im westlichen Alpenvorland entwickeln und können um die 50 km/h erreichen. In höheren Alpenlagen sind bis zum Nachmittag sogar stürmische Böen von 70 bis 85 km/h zu erwarten. In den Allgäuer Alpen dürfte oberhalb von 2000 Metern Höhe sogar Neuschnee fallen. Das gilt auch für die Nacht zum Donnerstag.

Vereinzelt tritt in Bayern am Mittwoch auch Dauerregen auf. Im Oberallgäu könnte sich dieser bis zum Donnerstagmorgen ziehen. In Staulagen können innerhalb von 48 Stunden bis zu 80 l/qm zu Boden gehen.

Bayern-Wetter heute: Gewitter und Nebel bei niedrigen Temperaturen

Die Temperaturen liegen in Bayern am Mittwoch zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht auf Donnerstag kann es bis auf 5 Grad runterkühlen. Alle Besucherinnen und Besucher des Oktoberfestes sollten sich regenfest anziehen. In München gibt es den ganzen Tag über leichte Regenschauer bei Temperaturen von 8 bis 11 Grad.

Auch Gewitter bringt der Mittwoch in Bayern. Diese entwickeln sich vor allem am Mittag und Nachmittag im nördlichen Franken. Hagel, Graupel und starke Böen sind nicht auszuschließen. In der Nacht zum Donnerstag ist in Nordbayern dann stellenweise mit Nebel zu rechnen, der Sichtweiten unter 150 Meter mit sich bringt.

