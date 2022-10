Kommt es am Wochenende in Bayern zum Comeback des Sommers?

Das herbstliche Wetter hat in Bayern Einzug erhalten, doch am Wochenende könnte der Sommer ein Comeback feiern. Die aktuelle Wetter-Prognose für Bayern.

So langsam gewöhnen sich die Menschen in Bayern an die herbstlichen Tage. Nun will der Herbst aber nicht so recht vorgeben, in welche Richtung er sich denn nun bewegt. Das gilt auch für das Wochenende, welches von einem bunten Wetter-Mix geprägt sein wird. Ein Mix, bei dem sich die Sonne oftmals zeigen soll. "Da kommt der Goldene Oktober nochmal bei uns vorbei", freut sich die Meteorologin Adrienne Jeske von wetter.net.

Wetter in Bayern aktuell: Sonne und Regen wechseln sich ab

Am Freitag, 14. Oktober, werden allerdings noch wenige sommerliche Gefühle aufkommen. Stattdessen entwickelt sich ein klassischer Herbsttag. "Dichte Wolken haben Deutschland fest im Griff und diese Wolken bringen immer wieder Regen, aber auch Regenschauer mit sich", sagt Jeske voraus. Besonders im Allgäu könnte es zu Starkregen kommen. Das gilt auch für die Nacht zum Samstag, in der bis zu 25 l/qm in sechs Stunden herunterkommen könnten. Immerhin: Unwetterwarnungen legte der Deutsche Wetterdienst (DWD) nicht vor.

In den meisten Regionen Bayerns sorgt ab dem Mittag ein Zwischenhocheinfluss für eine Beruhigung des Wetters. Ab dem Nachmittag übernimmt dann zumindest im Westen des Freistaats eine Warmfront. Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 20 Grad in Berchtesgaden und 13 Grad im Frankenwald.

Bayern-Wetter am Wochenende: Der Sommer gibt sein Comeback

Der Samstag hat in Bayern aus wettertechnischer Sicht zwei Gesichter. Vor allem im Süden wird es wohl zu anhaltenden Regenfällen kommen. Auch Schauer sind immer wieder möglich. In vielen Regionen in Bayern bleibt es aber auch trocken und die Sonne meldet sich immer wieder zu Wort. Höchstwerte können im Osten Bayerns bei 21 Grad liegen, im Westen bei 14.

Am Sonntag feiert der Sommer dann endgültig sein Comeback. Auch im Süden wird sich die Sonne wohl behaupten können. In Bayern sind bis zu 25 Grad möglich, was dann wohl tatsächlich für einen "Goldenen Oktober" sorgt.

Wetter in Bayern aktuell: Prognose für das Wochenende im Überblick

Freitag, 14. Oktober 2022: Gebietsweise Dauerregen, vereinzelt Schauer, dichte Wolken, Höchstwerte zwischen 13 und 20 Grad

Gebietsweise Dauerregen, vereinzelt Schauer, dichte Wolken, zwischen 13 und 20 Grad Samstag, 15. Oktober 2022: Regen im Süden, vereinzelt Schauer, immer wieder Sonne, Höchstwerte zwischen 14 und 21 Grad

Regen im Süden, vereinzelt Schauer, immer wieder Sonne, zwischen 14 und 21 Grad Sonntag, 16. Oktober 2022: Sommer-Comeback mit viel Sonne, Höchstwerte bis zu 25 Grad