Bis zu minus 15 Grad: Es bleibt frostig in Bayern

Auch in den kommenden Tagen bleibt es mit bis zu minus 15 Grad winterlich kalt in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst erwartet viel Sonne und etwas Schnee.

Die Woche in Bayern hat eisig begonnen. Vorerst bleibt es auch mit Temperaturen bis zu minus 15 Grad winterlich. Teilweise kann es im Laufe der Woche schneien. Wo kein Nebel aufzieht, zeigt sich oft die Sonne – insbesondere am Wochenende.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -5°C, nachmittags -3°C und abends -6°C. Es wird heute voraussichtlich 2 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern heute: Nebel im Alpenvorland

Am Mittwochabend bleibt es im südlichen Alpenvorland weiter neblig, sonst ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) meist wolkenlos.

In der Nacht zum Donnerstag breitet sich der Nebel aus. Vor allem das Unterallgäu ist dann auch betroffen. Die Temperatur sinkt auf minus sechs bis minus zwölf Grad, in einigen Tälern sind auch bis zu minus 15 Grad möglich. Tagsüber wird es dann meist sonnig. Lediglich in Alpennähe kann der Nebel den ganzen Tag über bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen minus vier Grad im Allgäu und plus zwei Grad in Franken und in den Alpen zwischen 1000 und 1800 Metern Höhe.

Auch in der Nacht zum Freitag bildet sich nach Süden hin Nebel. Dabei sinkt die Temperatur auf bis zu minus zehn Grad. Im Laufe des Tages ist es in der Nordosthälfte Bayerns überwiegend bewölkt. Vereinzelt rechnet der DWD auch mit ein paar Schneeflocken. Richtung Alpen scheint oftmals die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt dabei zwischen minus drei Grad im Allgäu und plus ein Grad in Mainfranken.

Sonne am Wochenende in Bayern

Bis zu minus 13 Grad kalt wird es dann in der Nacht auf Samstag in einigen Alpentälern. Teilweise zieht Nebel auf, der sich bis Samstagmittag weitgehend wieder auflöst. Danach gibt es viel Sonne. Lediglich im Umfeld des Mains und der Donau kann es den ganzen Tag über trüb bleiben. Mit minus drei bis plus zwei Grad bleibt es winterlich.

In der Nacht auf Sonntag fällt etwas Schnee und es kann bei minus zwei bis minus zwölf Grad glatt werden. Tagsüber scheint teilweise die Sonne, im Bergland fällt Schnee. Die Temperatur steigt teilweise über den Gefrierpunkt.