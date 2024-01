Hochwasser, Dauerregen und Sturm: Aktuelle Wetter-Warnungen für Bayern

Das Wetter sorgt auch zum Jahresbeginn für Unruhe. In welchen Teilen Bayerns Warnungen vor Hochwasser, Dauerregen und Sturm gelten.

Auch zum Jahresbeginn ist in den Hochwassergebieten in Deutschland keine Entspannung in Sicht. Betroffen sind vor allem Niedersachsen, Teile Nordrhein-Westfalens und der Süden Sachsen-Anhalts. Doch auch im Norden Bayerns ist die Lage angespannt. Zum Dauerregen in einigen Landkreisen kommt in vielen Gebieten Sturm hinzu.

Hochwasserwarnung in Bayern: Vor allem der Norden ist betroffen

In Teilen des Freistaats gilt am Mittwoch die rote Warnstufe vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete. Für diese Regionen gilt die Warnung des Hochwassernachrichtendienstes Bayern aktuell:

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stadt und Landkreis Coburg

Landkreis Kronach

Landkreis Kulmbach

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebierge

im Fichtelgebierge Stadt und Landkreis Bamberg

Landkreis Forchheim

Landkreis Lichtenfels

Landkreis Cham

Die orange Warnstufe vor Ausuferungen und Überschwemmungen gilt in diesen Regionen Bayerns:

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Landkreis Main-Spessart

Stadt und Landkreis Würzburg

Landkreis Haßberge

Landkreis Ansbach

Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchststädt

und Landkreis Erlangen-Höchststädt Landkreis Fürth

Landkreis Roth

Stadt Nürnberg und Landkreis Nürnberger Land

und Landkreis Nürnberger Land Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Stadt und Landkreis Regensburg

Landkreis Straubing-Bogen

Landkreis Regen

Landkreis Deggendorf

Stadt und Landkreis Passau

Landkreis Freyung-Grafenau

Dauerregen: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einigen bayerischen Landkreisen bis Donnerstagmorgen vor Dauerregen. In den betroffenen Gebieten werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter erwartet. Folgen sind Hochwasser an Bächen und kleinen Flüssen sowie Überflutungen von Straßen und Erdrutsche. In diesen Regionen gilt die rote Warnstufe vor Dauerregen:

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Kronach

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Kulmbach

Stadt und Landkreis Bayreuth

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

im Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Cham

Landkreis Regen

Landkreis Straubing-Bogen

Stadt und Landkreis Deggendorf

Landkreis Freyung-Grafenau

Stadt und Landkreis Passau

Sturmwarnung gilt für nahezu ganz Bayern

Der DWD warnt zudem bis zum Donnerstag in nahezu ganz Bayern vor Wind und Sturm. Die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometer erreichen, gebietsweise sogar 70 oder 80 Stundenkilometer.

