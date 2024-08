Höchste Warnstufe: DWD warnt am Montag vor „extremer Hitze“

Montag, 12. August, 11.28 Uhr: Die Hitzewelle in Bayern hält an. Laut der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sieht es sogar danach aus, als würde die Hitze des Wochenendes zum Wochenanfang noch einmal übertrumpft werden. Für Montag gibt es zahlreiche amtliche . In Bayern gibt es am Montag keinen Landkreis, für den keine Wetterwarnung herausgegeben wurde. In Unter- und Mittelfranken warnt der DWD sogar vor „extremer Hitze“.

In Mainfranken klettert das Thermometer auf bis zu 34 Grad, in den Alpen auf 28 Grad. Dort sind im Laufe des Tages Unwetter inklusive Gewitter, Starkregen und Hagel wahrscheinlich. In anderen Teilen des Freistaats kann gebietsweise auch krachen, laut DWD aber bloß mit geringer Wahrscheinlichkeit. Der Dienstag verspricht kaum Abkühlung. Eine ausführliche, aktuelle Wettervorhersage finden Sie hier.

Wetter und Unwetterwarnungen in Bayern: Die aktuelle Vorhersage

Auch in den kommenden Tagen kann es immer wieder zu Hitzegewittern kommen. Tipps, wie Sie sich bei einem Gewitter verhalten sollten, haben wir hier gesammelt. Was die einzelnen Unwetter-Warnstufen des DWD im Detail bedeuten, erklären wir hier.