Viel Niederschlag und Schnee: In Bayern kommt der Winter zurück

Nach einem milden und teilweise sonnigen Wochenende zeigt sich der Winter in Bayern in den kommenden Stunden mancherorts wieder von seiner frostigen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für die Zeit von Montag- bis Dienstagabend eine Rückkehr des Schnees an, und insbesondere in den höheren Lagen der Alpen könnte es zauberhaft winterlich werden.

Winterwetter: Das südliche Bayern wird mit Neuschnee überzogen

Während Niederschlag in tieferen Lagen den Wochenstart im Freistaat erschweren könnten, verspricht das Wetter in den Alpenregionen ein winterliches Schauspiel. In Höhen ab 1000 bis 1200 Metern werden seitens DWD bis zu 20 Zentimeter Neuschnee erwartet, während in den Allgäuer Alpen und am Karwendel sogar 30 Zentimeter oder mehr möglich sind. Wer die Ruhe der verschneiten Berglandschaften liebt, könnte hier in diesen Tagen auf seine Kosten kommen.

Auch das Alpenvorland ist von der Schneeprognose betroffen: Oberhalb von 800 Metern könnte es am Dienstagmorgen mehrere Zentimeter Schnee geben. Während die Landschaften in weiße Pracht gehüllt werden, ist auf den Verkehrswegen jedoch Glätte möglich. Besonders in der Nacht auf Dienstag könnte an den Allgäuer- und Ammergauer Alpen Dauerregen in Schnee übergehen – begleitet von bis zu 30 Litern Niederschlag pro Quadratmeter.

Bayern-Wetter am Dienstag und Mittwoch: Schnee, Glätte und Sonnenstrahlen

Doch der Winterzauber bleibt nicht überall gleich intensiv. Während im Süden Bayerns Schnee und Regen dominieren, zeigt sich der Norden, etwa in Franken, von seiner trockeneren Seite. Hier werden Temperaturen zwischen 4 und 0 Grad erwartet. Die tiefsten Werte sagen die Meteorologen im Bayerischen Wald voraus. In Niederbayern ist derweil lokal gefrierender Regen nicht ausgeschlossen, mit Temperaturen bis zu -1 Grad.

Ab Mittwoch sorgt ein Mix aus Regen, Schneefall und gelegentlichen Sonnenstrahlen für abwechslungsreiches Wetter. Die Temperaturen bewegen sich laut DWD insgesamt bis Donnerstag zwischen 3 und 15 Grad.

