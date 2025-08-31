So verregnet startet der September in Bayern – wann es wieder besser wird

Die ersten Septembertage in Bayern werden kühl und verregnet. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes hervor. Demnach sind nach einem etwas sonnigeren Wochenende am Montag Wolken, gebietsweise Regen sowie in Alpennähe Gewitter angekündigt. Und auch am Dienstag und Mittwoch dominieren vor allem Wolken den Himmel.

Die Temperaturen am Montag sollen dabei noch zwischen 20 und 25 Grad Celsius liegen, an der unteren Donau können sie sogar noch auf 27 Grad Celsius ansteigen. Zudem ist mäßiger Wind zu erwarten. Dieser kann bis Mittwoch auch teils böig werden. In den Nächten kühlt es dann zudem spürbar ab.

Das Wetter in der ersten Septemberwoche in Bayern

Auch Dienstag rechnen die Meteorologen mit verbreitetem Regen, auch hier kann es einzelne Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen bleiben bei 16 bis 22 Grad Celsius, am Mittwoch sind Werte von 18 bis 23 Grad Celsius zu erwarten. Der Regen lässt dann etwas nach, es bleibt aber stark bewölkt und insgesamt nass. Am Nachmittag zieht von Süden her dann immer öfter die Sonne auf.

Ab dann gibt es grundsätzlich gute Hoffnungen auf eine freundlichere zweite Wochenhälfte. Am Freitag kann es noch einmal etwas mehr regnen, Donnerstag, Samstag und Sonntag sind im Freistaat aber kaum Niederschläge angekündigt. Auch die Tageshöchsttemperaturen liegen dann täglich bei bis zu mehr als 25 Grad Celsius, zumindest freitags könnte es allerdings teils noch etwas frischer werden.

Die Bilanz des Sommers fällt nach Angaben des Wetterdienstes bislang insgesamt durchschnittlich aus. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht ordnet der DWD den Juli als kühl und nass ein, den Juni hingegen als auffallend trocken und heiß. Auch im August war es trotz des milden Monatsausklangs eher überdurchschnittlich warm und trocken. Im Gesamtbild sei der Sommer daher nicht extrem gewesen.