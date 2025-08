Endlich wieder Sommer! Bis zu 32 Grad am Wochenende

Die ersten Tage der Sommerferien in Bayern waren ziemlich kühl und regnerisch. Das ändert sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab heute. Für den Mittwoch werden viel Sonne und Höchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad erwartet. Bis zum Wochenende soll das Wetter noch besser werden.

Am Donnerstag bleibt es laut DWD beinahe wolkenlos bei angenehmen Temperaturen. Die liegen zwischen 24 Grad an den Mittelgebirgen und 28 Grad an Main sowie Donau. Am Freitag ist dann der langersehnte Sommer zurück und es wird richtig heiß: 27 bis 32 Grad und viel Sonne erwartet der DWD. In der Nacht auf Samstag kühlt es auf bis zu 13 Grad ab.

Wetter in Bayern: Sonne und 32 Grad am Samstag

Auch am Samstag bleibt es heiß. Trotz Wolken und getrübtem Sonnenschein rechnet der DWD mit Temperaturen von 28 bis 32 Grad. Am Alpenrand wird ein geringes Gewitterrisiko erwartet. Viele wollen sich bei den Temperaturen im Freibad abkühlen – für Kinder und Jugendliche in Augsburg das besonders interessant. Sie haben bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September freien Eintritt in die städtischen Freibäder. Auch in den anderen Freibädern in Schwaben läuft die Badesaison. Hier gibt es alle Infos, Preise und Öffnungszeiten zu den Freibädern der Region.