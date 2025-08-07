Endlich wieder Sommer! Bis zu 34 Grad am Wochenende

Die ersten Tage der Sommerferien in Bayern waren ziemlich kühl und regnerisch. Das ändert sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nun. Bis zum Wochenende soll das Wetter stetig besser werden, Temperaturen über 32 Grad sind zu erwarten.

Bayernwetter am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. August 2025

Am Donnerstag bleibt es laut DWD beinahe wolkenlos bei angenehmen Temperaturen. Die liegen zwischen 24 Grad an den Mittelgebirgen und 29 Grad an Main sowie Donau. Dazu weht eine leichte Brise.

Am Freitag kehrt dann der langersehnte Sommer zurück und es wird richtig heiß: 27 bis 32 Grad und viel Sonne erwartet der DWD. Es soll auch schwacher Wind wehen. In der Nacht auf Samstag kühlt es auf bis zu 10 Grad ab.

Wetter in Bayern am heißesten Tag des Wochenendes: Sonne und 34 Grad am Samstag

Auch am Samstag bleibt es heiß. Trotz Wolken und getrübtem Sonnenschein rechnet der DWD mit Temperaturen von 28 bis 34 Grad. Am Alpenrand wird ein geringes Gewitterrisiko erwartet.

Die Vorhersagen für Sonntag, 10. August, sind zwar noch nicht ganz sicher. Stand Donnerstag können sich Menschen in Bayern aber auch an diesem Tag wieder auf warmes, sommerliches Wetter einstellen. Der DWD rechnet mit 27 bis 33 Grad.

Viele wollen sich bei den Temperaturen im Freibad abkühlen – für Kinder und Jugendliche in Augsburg das besonders interessant. Sie haben bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September freien Eintritt in die städtischen Freibäder. Auch in den anderen Freibädern in Schwaben läuft die Badesaison. Hier gibt es alle Infos, Preise und Öffnungszeiten zu den Freibädern der Region.

