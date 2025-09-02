Regenwetter Anfang September: Bekommt Bayern noch einen richtigen Spätsommer?

Pünktlich zum Septemberanfang sorgt ein Tief über dem Nordostatlantik für Regen und Wolken über Bayern. In manchen Regionen zeigt sich aber bald wieder die Sonne, aber nur zeitweise.

Laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienst (DWD) ist es am Dienstag in Bayern meist stark bewölkt und es gibt im Tagesverlauf wiederholt Schauer. In Franken kann es auch vereinzelt zu Gewittern kommen. Dabei sind Windböen um 60 km/h, Starkregen bis 20 l/qm in der Stunde und kleiner Hagel nicht ausgeschlossen. Zum Abend hin soll sich die Wolkendecke von Westen her auflockern. Es bleibt kühl, bei Höchsttemperaturen von 16 bis 22 Grad. Es weht ein mäßiger, mitunter auffrischender Wind aus Südwest bis West.

In der Nacht gibt es rasch nach Südosten abziehende Schauer und es klart vorübergehend auf. Im Osten Bayerns bildet sich gebietsweise Nebel. Die Temperaturen kühlen sich auf 13 bis sieben Grad herab. Die tiefsten Werte gibt es bei klarem Himmel an den Alpen.

Vorhersage der DWD-Meteorologen: Zunächst oft Sonne am Donnerstag

Für den Mittwoch sagt der DWD ein wechselndes bis stark bewölktes Wetter voraus. In Nordbayern gibt es etwas Regen oder einzelne Regenschauer, im Süden zeigt sich allerdings häufiger die Sonne. Am wärmsten ist es am Inn und unterer Donau und hat maximal 20 bis 25 Grad. Der Wind weht mäßig, mitunter stark böig, aus Süd bis Südwest. Nachts soll es zeitweise aufklaren, in Niederungen gibt es örtlich Nebel. In den frühen Morgenstunden kommt es in Franken wieder mehr Wolken und einzelne Schauer. Die Tiefsttemperaturen sind von 15 bis zehn Grad, im Bayerwald und an den Alpen teils nur acht Grad.

Am Donnerstag zeigt sich laut der Vorhersage der DWD-Meteorologen zunächst oft Sonne. Von Westen her ziehen jedoch Wolken auf und ab Mittag gibt es von Franken und Schwaben her aufkommend Schauer und teils kräftige Gewitter. In Richtung Niederbayern bleibt es bis zum Abend trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 28 Grad, am wärmsten wird es im Chiemgau. Ein mäßiger, im Westen im Tagesverlauf stark böiger Wind weht aus Südwest. In der Nacht zum Freitag kommt es zu nach Südostbayern abziehendem, anfangs noch gewittrigem Regen. In Franken lockert sich in den frühen Morgenstunden die Wolkendecke und es gibt stellenweise Nebel. Die Temperatur liegt bei Werten von 15 bis 10 Grad.

Wetterprognose für Bayern: Schauer und Gewitter am Freitag

Die DWD-Prognose sagt für Freitag viele Wolken voraus. Zunächst gibt es nur im Süden Bayerns Regen, ab dem Vormittag breiten sich von Westen her Schauer und Gewitter aus. Gegen Abend soll sich das Wetter von Südwesten her beruhigen und die Wolkendecke auflockern. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. Es gibt mäßigen, in Schauer- und Gewitternähe stark böigen Wind um West. In der Nacht zum Samstag gibt es rasch nach Osten hin abziehende Schauer. Danach klart es auf, gebietsweise bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen 12 bis 7 Grad.

Am kommenden Wochenende soll es in ganz Deutschland überwiegend trocken und heiter bis sonnig werden, bei Höchstwerten zwischen 22 und 28 Grad. „Ein Großteil der Modelläufe deutet nur auf eine kurze, stabile und warme bis sehr warme Spätsommerperiode hin!“, prognostiziert DWD-Meteorologe Nico Bauer. Ein längerer Zeitraum mit beständigem Spätsommerwetter sei allerdings vorerst nicht in Sicht.