Bayern zeigt sich beeindruckend solidarisch

Über die Parteigrenzen hinweg demonstrieren Politikerinnen und Politiker, was sie verbindet: Demokratie, Menschenrechte und Selbstbestimmung.

Es sind beeindruckende Signale der Solidarität, die an diesem Tag von München ausgingen. Statt sich wie sonst an einem politischen Aschermittwoch gegenseitig mit markigen Sprüchen zu überziehen, haben CSU, Grüne, Freie Wähler, SPD, FDP und Linke demonstriert, was sie über alle Parteigrenzen hinweg verbindet: Demokratie, Menschenrechte und Selbstbestimmung. Gemeinsam verurteilten sie, wie Markus Söder es formulierte, „den durch nichts begründeten Angriffskrieg Russlands“.

Bayern will Flüchtlingen aus Ukraine helfen

Zugleich ließ die Staatsregierung keinen Zweifel daran, dass den Worten Taten folgen werden. Das gilt insbesondere für die Flüchtlingshilfe. Bayern ist nach den Erfahrungen der Jahre nach 2015 darauf vorbereitet, auch eine große Zahl von Menschen aufzunehmen. Und im Unterschied zu damals scheint die Bereitschaft zu helfen dieses Mal auch in den anderen Ländern Europas zu bestehen.

Es wird vieles schwierig werden in nächster Zeit. Der Krieg und das Leid vor der Haustür der Europäischen Union werden Folgen haben, die noch nicht absehbar sind. Dass Demokraten in dieser Situation aufeinander zugehen, aber macht Hoffnung.

