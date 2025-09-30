In Deutschland leben mehr 100-Jährige – für Bayern ist die Statistik nur zum Teil erfreulich

In Bayern leben im bundesweiten Vergleich besonders viele Menschen, die 100 Jahre und älter sind. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren Ende des Jahres 2024 im Freistaat 2400 Menschen schon mindestens ein Jahrhundert auf der Welt. Mehr waren es nur in Nordrhein-Westfalen mit 3900 Höchstbetagten. Das ist nicht verwunderlich, denn NRW und Bayern sind auch die Bundesländer, in denen insgesamt am meisten Menschen leben. Bayern verzeichnet gut 13,25 Millionen Bürgerinnen und Bürger.

Die anteilig meisten Über-100-Jährigen leben in Hamburg

Weniger erfreulich aus bayerischer Sicht – zumindest wenn es nach Rekorden geht – ist die Statistik, sobald man die Zahl der Höchstbetagten ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung setzt: Dann waren rechnerisch nur 1,8 von 10.000 Bayern 100 Jahre und älter. Das bedeutet den letzten Platz unter allen Bundesländern. Ganz anders in Hamburg: Dort kamen Ende 2024 im Schnitt 2,9 mindestens 100-Jährige auf 10.000 Bewohner, so viele wie nirgendwo sonst in der Bundesrepublik. Dahinter folgten Sachsen (2,6) und das Saarland (2,5).

Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei Bayerns letztem Rang in der neuesten Auflistung aber um eine Momentaufnahme. Schaut man sich nämlich die Lebenserwartung insgesamt an, ist der Eindruck vom weiß-blauen Höchstbetagten-Paradies wiederhergestellt. Aktuell kann ein neugeborener Junge im Freistaat auf 79,3 Jahre Lebenszeit hoffen, ein Mädchen sogar auf 83,7 Jahre. Damit liegt Bayern bei beiden Geschlechtern in der deutschen Spitzengruppe.

Die meisten Über-100-Jährigen weltweit gibt es in Japan

Insgesamt lebten in Deutschland Ende vergangenen Jahres rund 17.900 Menschen mit einer dreistelligen Anzahl an Lebensjahren. Die Gruppe hat sich dem Statistischen Bundesamt zufolge im Vergleich zum Jahr 2011 um knapp ein Viertel vergrößert. Gut vier von fünf Menschen biblischen Alters sind demnach Frauen. Diese Auffälligkeit ist auf der ganzen Welt zu beobachten.

Auch weltweit steigen Zahl und Anteil der Menschen „100 plus“, wenn auch auf niedrigerem Niveau als in Deutschland. 2024 waren 587.000 Personen auf der Erde mindestens 100 Jahre alt. Die meisten lebten zum Stichtag am 31. Dezember in Japan, den USA und China. Die höchstwahrscheinlich älteste lebende Person der Welt kommt aber aus England: Ethel Caterham ist 116 und wohnt in Lightwater in der englischen Grafschaft Surrey in einem Altenheim. Erst kürzlich hatte die immer noch elegant gekleidete Frau mit dem kurzen weißen Haar Besuch von König Charles III., der sie zu ihrem Rekord beglückwünschte.