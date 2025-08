Bayerns beste Gastronomen: Hier kann man ausgezeichnet essen

Kulinarische Heimatliebe und Handwerkskunst: Bayerns Top-Gastronomen verbinden beides. Wer die bayerische Küche am besten beherrscht, wurde dafür jetzt ausgezeichnet: Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat gemeinsam mit Angela Inselkammer, der Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Bayern, 18 Gastronomiebetrieben und 16 Festzeltwirten aus ganz Bayern das Qualitätssiegel der „Ausgezeichneten Genussküche“ verliehen – darunter auch einigen Wiesn-Wirten.

„Sie schaffen mit Ihren Betrieben mit viel Leidenschaft und Know-How Orte des Miteinanders, der Heimatverbundenheit und der kulinarischen Genüsse von hoher Qualität“, richtete die Ministerin das Wort an die Empfänger der Qualitätssiegel.

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat die besten Gastronomen Bayerns ausgezeichnet.

Beste Küche Bayerns: Auch Manuel Neuers Forsthaus Valepp steht auf der Liste

Wer bei diesen Gastronomen speist, den erwartet besonders regionaltypische bayerische Gastronomie. Und wo gibt es nun die beste Küche Bayerns?

In München räumten etliche Lokalitäten ab: So wurde unter anderem „Der Pschorr“, ein Wirtshaus direkt am Viktualienmarkt, ausgezeichnet. „Gemeinsam gemütlich genießen mit heimischen Speisen und Getränken“ – mit diesem Motto wirbt das Münchner Wirtshaus. Auf Tradition setzt auch der Gasthof zum Wildpark im Landkreis München, ebenso wie das Lokal Zum Riederstein im Münchner Werksviertel.

Auch das Forsthaus Valepp von Manuel Neuer, das nach einer umfassenden Renovierung im August 2024 wiedereröffnet wurde, steht auf der Liste der Ausgezeichneten.

Nicht nur mit einer ausgezeichneten Küche, sondern auch mit einer ausgezeichneten Bierkultur konnten das Ayinger am Platzl in München und das Paulaner am Nockherberg überzeugen.

Wer in Mittelfranken gut essen gehen will, sollte dem Gasthaus zum Schmied in Flachslanden im Landkreis Ansbach einen Besuch abstatten. Und auch das Gasthaus Meinzer in Saal an der Donau im Landkreis Kelheim ging mit einer Auszeichnung nach Hause. In der Oberpfalz sollte man etwa beim Steiner Wirt im Landkreis Cham vorbeischauen. Auch im Vier-Sterne-Natur-Wohlfühlhotel Brunner Hof im Landkreis Cham lohnt sich demnach ein Besuch. Gleiches gilt für die Metzgerei des Hotels und Gasthofs Diem in Krumbach (Schwaben).

Wiesn: Das sind die ausgezeichneten Festzelte

Die Wiesn überzeugen jedes Jahr wieder mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot. In der Kategorie „Ausgezeichnetes Festzelt“ konnten einige Wiesn-Wirte abräumen:

Die Festhalle Bayernland hat gleich zweifach abgeräumt. Auch die Familie Schottenhamel und die Wiesn-Wirte der Boandlkramerei auf der Oidn Wiesn konnten überzeugen. Neben weiteren wurden auch das Hofbräu-Festzelt, die Münchner Knödelei und das Café Theres‘ geehrt. Wer heuer die Wiesn besucht, sollte also auf jeden Fall dem ein oder anderen ausgezeichneten Festzelt einen Besuch abstatten.

Welche Gastronomien noch Siegel als „Ausgezeichnete Genussküche“ verliehen bekommen haben, können Sie hier nachlesen.