Diederich über 100-Millionen-Transfers: Ich wäre der Mahner

Bayern Münchens künftiger Finanz-Chef Michael Diederich hat sich in einem Interview des deutschen Fußball-Rekordmeisters zu Transfers in dreistelliger Millionenhöhe geäußert.

"Grundsätzlich schließe ich im Leben nichts aus. Aber ich wäre immer der Mahner, der sagt: Freunde, Achtung! Wir müssen auch den zweiten Teil der Waage, unsere Wirtschaftlichkeit, im Blick behalten", sagte Diederich im Vereinsmagazin "51".

Der 57-Jährige tritt ab dem 1. Juli die Nachfolge von Jan-Christian Dreesen an und übernimmt ebenfalls die Position des Vize-Vorstandsvorsitzenden. Seit Anfang April ist er bereits reguläres Mitglied im Vorstand, um gemeinsam mit seinem Vorgänger einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Diederich betonte weiter, das Sportvorstand Hasan Salihamidzic in erster Linie für Spieler-Wechsel zuständig sei. "Aber so eine Tragweite würden wir natürlich gemeinsam im Vorstand und im Aufsichtsrat intensiv diskutieren", sagte der Finanzexperte. Bei Transfers in solch einer Größenordnung gehe es immer um zwei Aspekte: "Können wir uns einen solchen Transfer leisten – und wollen wir uns einen solchen Transfer leisten?" Risiko dürfe man nicht scheuen, aber es müsse kalkulierbar und kontrollierbar sein, befand der 57-Jährige.

(dpa)