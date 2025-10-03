Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Bayerns Finanzminister fordert Steuerzahler zur Online-Meinungsäußerung auf

Aufgefallen

So können Sie dem Finanzamt mal die Meinung geigen

Gut gemeint – oder so vertrauenerweckend wie der Fahrplan der Bahn? Bayerns Steuerverwaltung befragt ihre Kunden.
Von Christoph Frey
    • |
    • |
    • |
    Wie zufrieden sind die Bayern mit ihren Finanzämtern? Das soll jetzt eine Online-Befragung herausfinden.
    Wie zufrieden sind die Bayern mit ihren Finanzämtern? Das soll jetzt eine Online-Befragung herausfinden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Den Didi aus dem Fernsehen, bürgerlich Dieter Hallervorden, kennen viele. Jüngst sorgte er für Aufregung, weil er in einem Sketch im Fernsehen das rassistische N-Wort gebrauchte und im Anschluss meinte, woke Menschen würden keine Satire verstehen. Möglicherweise haben sie aber auch einen anderen Humor.

    Fest steht, dass der Didi schon früher nicht zimperlich war. Nachzuhören in seinem Lied über „Willi Würger vom Finanzamt“, in dem er so gar nicht nett über die Zunft der Finanzbeamten dichtete. Gut, das waren andere Zeiten. 1982 war ein Faxgerät Hightech, bezahlt wurde in Mark und für Reiche gab es die Vermögenssteuer. Wer dem Finanzamt die Meinung geigen wollte, musste einen Brief schreiben. Das geht heute einfacher. Zumindest in Bayern.

    Da ruft der Finanzminister die werten Steuerzahler dazu auf, mit dem Finanzamt mal Tacheles zu reden – und zwar ein Jahr via Online. Am Ende des Verfahrens könnten, Zitat Albert Füracker, „mögliche Verbesserungsprozesse“ stehen. Das klingt in etwa so vertrauenerweckend wie der Fahrplan der Bahn, und wenn der Minister von der angestrebten „Qualitätssicherung in der bayerischen Steuerverwaltung“ spricht, darf dem simplen Steuerbürger mulmig werden. Denn wer weiß, was am Ende mit Qualität gemeint ist. Vielleicht ist aber auch alles wirklich gut gemeint. Schließlich sind die Zeiten von Willi, dem Würger längst vorbei.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden