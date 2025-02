Lehrermangel in Bayern: Kultusministerin Stolz zieht geschickt die Zügel an

Grundsätzlich stimme ich Ihrem Kommentar zu, die Maßnahmen sind maßvoll. Ich vermisse aber ein paar Punkte, die das Ministerium selbst in der Hand hat. Dazu gehört die teilweise absurd hohe Bürokratie u.a. bei Schulaufgaben oder Ausflügen oder irgendwelchen Sonderaktionen wie der Verfassungsviertelstunde. Warum müssen Lehrkräfte neben ihren Lehrtätigkeiten die Verantwortung für die Schul-IT haben oder die Rolle des Schulpsychologen übernehmen? Sowas gehört in die Hände entsprechender Spezialisten. Last but not least, es wird bei der Arbeitszeit nicht die reale sondern nur die Unterrichtszeit kontrolliert. Gerade bei korrekturintensiven Fächern führt das dazu, dass viele Lehrer in Teilzeit gehen, um das Pensum überhaupt halbwegs leistbar zu halten - Stichwort "absurd hohe Teilzeitquote". Viele dieser Punkte kann das Ministerium aktiv angehen, den Ball einfach nur in Richtung der Lehrkräfte zu spielen, kann schnell billig wirken.