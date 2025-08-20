Fußball-EM und Bauern-Demos: Bayerns Polizisten schieben Millionen Überstunden

Die bayerische Polizei sitzt auf einem Berg von mehr als drei Millionen Überstunden – Tendenz steigend. Besonders in Schwaben hat sich die Lage im vergangenen Jahr verschärft. Trotz hoher Belastung sinkt die Zahl der ausbezahlten Stunden kontinuierlich. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtags-Grünen hervor. Die Oppositionsfraktion fordert nun ein Sonderauszahlungsprogramm und strukturelle Entlastung.

Überstunden bei der Polizei: Das sind die Gründe

Seit Jahren müssen Bayerns Polizisten mehr arbeiten und schieben dabei kräftig Überstunden. Eine Entlastung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: In mehreren Präsidien, darunter auch in beiden schwäbischen, sind die Pro-Kopf-Zahlen im Jahr 2024 erneut gestiegen. Die Staatsregierung verweist regelmäßig auf außergewöhnliche Einsatzlagen wie den G7-Gipfel 2022, Bauernproteste, die Fußball-EM 2024 oder Großereignisse wie die Münchner Sicherheitskonferenz und das Oktoberfest. Hinzu kommen zeitintensive Sonderkommissionen und aufwendige Kriminalpolizei-Ermittlungen.

Doch diese Lagen gehören mittlerweile zur Routine, sagen die Grünen. Sie warnen, dass ein Abbau der Überstunden nicht durch das bloße Warten auf ruhigere Zeiten zu erreichen sei. Dauerhaft hohe Bestände bergen Risiken: Sie belasten die Gesundheit der Beamtinnen und Beamten, verringern die Attraktivität des Berufs und erschweren die Nachwuchsgewinnung – besonders in ländlichen Regionen.

Grüne fordern mehr Geld für Polizisten-Überstunden

Während 2022 noch rund 215.000 Überstunden vergütet wurden, sank die Zahl 2023 auf 171.000 und 2024 auf nur noch knapp 95.000 Stunden. Das entspricht lediglich drei Prozent der insgesamt geleisteten Mehrarbeit. Nach Berechnungen der Landtags-Grünen spart der Freistaat so mehr als 60 Millionen Euro. Zugleich liege der Stundensatz für Überstunden bei vielen Polizistinnen und Polizisten unter dem regulären Lohn. Fraktionschefin Katharina Schulze spricht deshalb von einem „Armutszeugnis für die Staatsregierung“. In manchen Präsidien summierten sich über Jahre hinweg mehr als 120 Überstunden pro Kopf. „Wer so weitermacht, riskiert die Gesundheit der Beamtinnen und Beamten“, warnt Schulze. Ihr Fraktionskollege Florian Siekmann nennt die Einsparungen „einen Skandal“. Die Polizei leiste Herausragendes, doch CSU und Freie Wähler würden dies „auf dem Rücken der Beschäftigten“ ausnutzen. Die Grünen fordern deshalb ein Sonderauszahlungsprogramm mit einem Zuschlag von 20 Prozent für geleistete Mehrarbeit in den Jahren 2026 bis 2029. Zudem sollen verbindliche Abbauziele für alle Präsidien gelten, Überstunden dürften nicht verfallen, sondern müssten vollständig ausgezahlt oder durch Freizeit abgegolten werden. Auch strukturelle Änderungen stehen auf der Liste: Fachfremde Aufgaben wie Vorführdienste sollen von der Justiz übernommen werden, die Grenzpolizei solle sich wieder stärker auf Schleierfahndung konzentrieren und die Kontrolle der Außengrenzen der Bundespolizei überlassen. Allerdings ist bei der Grenzpolizei wenig zu holen. Dort arbeiten rund drei Prozent der knapp 30.000 Polizistinnen und Polizisten. Besonders deutlich wird die Belastung in Schwaben. Im Polizeipräsidium Schwaben Nord summierten sich die Mehrarbeitsstunden 2024 auf durchschnittlich 95 pro Kopf, ein Wert, der seit Jahren praktisch unverändert hoch bleibt. Im Präsidium Schwaben Süd/West kam es nach einem Rückgang 2023 zu einem sprunghaften Anstieg um mehr als 22 Prozent auf über 122.000 Stunden. Pro Kopf sind dort allerdings mit 62 Stunden vergleichsweise wenig Überstunden registriert, unter den Präsidien erreicht nur Unterfranken einen gleich guten Wert. Landesweit summierten sich die Überstunden im vergangenen Jahr auf 3,15 Millionen. Am stärksten betroffen waren München mit durchschnittlich 123 Stunden pro Kopf, das Landeskriminalamt mit 143 sowie Oberbayern Süd mit 99.

So viele Arbeitnehmer in Deutschland machen Überstunden

Auch bundesweit prägen Überstunden den Arbeitsalltag vieler Beschäftigter. Laut aktuellem DGB-Index „Gute Arbeit“ leisten 44 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland regelmäßig Mehrarbeit. Etwa ein Fünftel arbeitet im Schnitt bis zu fünf Stunden zusätzlich pro Woche, ein weiteres Viertel sogar mehr. Besonders betroffen sind Beschäftigte im Homeoffice sowie höher Qualifizierte. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung summierte sich das Überstundenvolumen 2024 bundesweit auf rund 1,2 Milliarden Stunden – das entspricht über 750.000 Vollzeitstellen. Mehr als die Hälfte dieser Stunden blieb unbezahlt.



