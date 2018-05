vor 42 Min.

24-Jähriger ertrinkt in Weiher bei Freising Bayernticker

Im Landkreis Freising ist am Haager Weiher ein 24-Jähriger von Rettungstauchern tot aus dem Wasser geborgen worden. Er starb an den Folgen eines Badeunfalls.

Ein 24-Jähriger ist am Samstag im Haager Weiher (Landkreis Freising) ertrunken. Der Mann wollte mit Freunden zu einer Badeplattform in der Mitte des Sees schwimmen und ging auf halber Strecke unter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Andere Badegäste versuchten vergeblich zu helfen. Rettungstaucher der Wasserwacht fanden den Mann nach rund einer Stunde Suche am Grund des schlammigen Weihers.

Er wurde wiederbelebt und kam in eine Klinik. Dort starb er wenig später an den Folgen des Unfalls. Warum der 24-Jährige unterging, untersucht nun die Kriminalpolizei Erding. Fremdverschulden sei ausgeschlossen, hieß es. Über eine Obduktion des Leichnams soll am Montag durch die zuständige Staatsanwaltschaft entschieden werden. Nach dem Badeunfall betreute, laut Polizei, ein Kriseninterventionsteam die Freunde und Angehörigen vor Ort. (dpa/lby)

Themen Folgen