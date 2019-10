vor 32 Min.

26-Jähriger soll norwegische Touristin in München vergewaltigt haben

Ein 26-Jähriger soll eine norwegische Touristin nach einem Oktoberfestbesuch und einer anschließend Kneipentour in München vergewaltigt haben.

Eine 29-Jährige Touristin aus Norwegen soll nach dem Besuch des Oktoberfests und einer unbekannten Lokalität in Münchenvergewaltigt worden sein. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.35 Uhr, begab sie sich laut Polizei auf dem Nachhauseweg vom Oktoberfest in eine Lokalität, die sie im Nachhinein nicht mehr benennen konnte. Dort traf sie auf einen 26-Jährigen, den sie nicht kannte. Beide verließen das Lokal, um ihre Kneipentour gemeinsam fortzusetzen.

In der Landwehrstraße soll der 26-Jährige die Norwegerin dann in einen Hausgang gestoßen, sie zu Boden gedrückt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Dame habe sich heftig gewehrt und um Hilfe geschrien. Unbeteiligte Zeugen wurden aufmerksam und verständigten die Polizei. Polizisten nahmen den Mann noch am Tatort fest und überführten ihn in eine Haftanstalt. Der Mann kommt aus Uganda und lebt im Kreis Röhrmoos. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 26-Jährigen. (AZ)

