30-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Bei Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach) ist in der Nacht zum Montag ein 30-Jähriger bei einem Unfall gestorben.

Ein 30-jähriger Autofahrer ist aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve in Richtung Kirchberg an der Iller geradeaus gefahren und mit einem Baum kollidiert.

In der Nach zum Montag ist ein 30-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 20.40 Uhr von Sinningen in Richtung Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach). In einer leichten Rechtskurve ist der Fahrer ohne erkennbaren Grund geradeaus gefahren. Dort prallte er frontal gegen einen Baum.

Kirchberg an der Iller: 30-Jähriger stirbt am Unfallort

Ersthelfer konnten den Mann noch vor Ort aus dem Auto befreien und sofort mit der Reanimation beginnen. Ein unmittelbar danach eintreffender Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache auf. Während der Unfallaufnahme war die Feuerwehr Kirchdorf mit zwei Fahrzeugen vor Ort. (AZ)

