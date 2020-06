vor 18 Min.

41-Jähriger ertrinkt beim Baden in der Traun: Todesursache unklar

In der Traun im Landkreis Traunstein ist am Sonntag ein 41-Jähriger ertrunken.

Ein 41-jähriger Mann aus Rumänien ist am Sonntag beim Baden in der Traun im Landkreis Traunstein ertrunken. Die Kripo versucht nun, die Todesursache klären.

Ein 41-jähriger Mann ist nach einem Sprung in die Traun am Sonntagabend ertrunken. Er konnte zwar von Rettungskräften noch an Land gebracht werden, starb jedoch wenig später im Krankenhaus. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs und der Todesursache übernommen.

41-Jähriger taucht in der Traun nicht mehr auf: Tauchert bergen den Toten

Zahlreiche Rettungskräfte waren an dem Abend um kurz nach 18.30 Uhr zu einem Badeunfall an die Traun im Traunsteiner Ortsteil Empfing gerufen worden. Der 41-jährige Mann war nach Angaben von mehreren Zeugen nach einem Sprung in die Traun nicht wieder aufgetaucht. Nach etwa 30-minütigen Suchmaßnahmen gelang es eingesetzten Tauchern, den Mann in etwa drei Metern Tiefe zu orten und an Land zu bringen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der der 41-Jährige wenig später im Krankenhaus. Der Tote stammte aus Rumänien und wohnte seit kurzer Zeit im nördlichen Landkreis Traunstein.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein hat die Ermittlungen übernommen und untersucht nun die näheren Umstände des Unfallgeschehens. (AZ)

Themen folgen