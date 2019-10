vor 35 Min.

82-Jähriger will seine Rente als Kokaindealer aufbessern

Ein Österreicher ist in München mit Kokain im Wert von mehreren tausend Euro erwischt worden.

Münchner Drogenfahnder haben am vergangenen Samstag einen 82-jährigen Österreicher im Bereich des Rosenheimer Platzes in München einer Personenkontrolle unterzogen. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie Fingerlinge und mehrere hundert Euro Bargeld. In den Fingerlingen befand sich Kokain mit einem Verkaufswert von mehreren tausend Euro. Der in Ulm lebende Mann beteuerte, nie Drogen konsumiert zu haben. Er wolle mit dem Verkauf der Drogen lediglich seine bescheidene Lebenssituation aufbessern. Nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 82-jährige aus dem Gewahrsam entlassen werden. Das Fachkommissariat 83 der Polizei ermittelt. (AZ)

