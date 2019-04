12:04 Uhr

Auffahrunfall am Grenztunnel bei Füssen

Am Grenztunnel bei Füssen ist es zu einem Unfall mit drei Autos gekommen.

Am Grenztunnel bei Füssen ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei waren drei Autos beteiligt. Was das für den Urlaubsverkehr bedeutet.

Am Donnerstagvormittag ist es auf der A7 am Grenztunnel zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind drei Autos aufeinander gefahren. Verletzt wurde dabei niemand. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrbahn in Richtung Ulm gegen 11 Uhr.

Es wird laut einem Sprecher der Polizei zu einer kurzzeitigen Sperrung des Tunnels kommen. Dadurch könnte es zu Verzögerung bei der Einreise von Österreich nach Deutschland kommen. (dwo)

