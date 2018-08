vor 49 Min.

Auto auf A8 bei Friedberg in Flammen Bayernticker

Ein Auto steht auf der A8 in Richtung Stuttgart auf Höhe Friedberg in Vollbrand. Der Wagen steht auf dem Seitenstreifen, die Feuerwehr ist vor Ort.

Ein Wagen mit holländischen Kennzeichen steht auf dem Seitenstreifen der A8 in Richtung Stuttgart auf Höhe Friedberg in Vollbrand. Das teilte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord mit. Die Feuerwehr ist vor Ort, der Verkehr läuft noch an der Unfallstelle vorbei. Das Auto lief wohl während der Fahrt heiß, so die Polizei.

Verletzt wurde niemand. Es wurde kein weiteres Fahrzeug beschädigt. (AZ)

Themen Folgen