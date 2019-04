vor 17 Min.

Auto kollidiert mit Kleinbus - Ein Toter und sechs Verletzte

Ein Auto und ein Kleinbus sind kollidiert, weil der 49-jährige Autofahrer den Bus übersah. Der Unfallverursacher erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus bei Soyen (Landkreis Rosenheim) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 49 Jahre alte Autofahrer habe am Sonntag beim Abbiegen auf die Bundesstraße 15 den Kleinbus übersehen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Soyen: Kleinbusinsassen nur leicht verletzt

Der Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Sechs Mitglieder einer Trachtengruppe, die in dem Kleinbus saßen, kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. (dpa/lby)

