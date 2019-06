vor 17 Min.

Auto überschlägt sich: Drei Verletzte

Bei einem Unfall bei Bayreuth wurden am Mittwochabend drei Menschen verletzt.

Bei einem Überschlag eines Autos in Oberfranken sind drei Menschen verletzt worden. Der 19 Jahre alte Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwochabend bei Bayreuth von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit seinem Wagen, wie die Polizei berichtete. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die beiden Mitfahrer verletzten sich mittelschwer. (dpa/lby)

