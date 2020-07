vor 47 Min.

Autofahrer kommt von Straße ab und stirbt

In Burghausen ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 46-Jähriger starb.

In Burghausen kam am frühen Donnerstagmorgen ein 46-jähriger Mann von der Fahrbahn ab und starb. Er wurde erst Stunden nach dem Unfall gefunden.

Ein 46-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen in Burghausen bei einem Verkehrsunfall gestorben. Laut Polizei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr anschließend über eine Hecke und touchierte dann einen Fahnenmast. Weil das Auto von der Straße nur schwer einsehbar war, wurde der Fahrer erst etwa ein bis zwei Stunden später gefunden. Als Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Unfallort eintrafen, konnten sie dem Mann nicht mehr helfen.

Die Polizei ermittelt nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Traunstein, woran der Mann letztendlich starb. Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Beteiligung eines anderen Fahrzeugs vor. (AZ)

