vor 55 Min.

Bahnstrecke zwischen Sontheim und Memmingen gesperrt

Wegen Tieren auf den Gleisen ist derzeit die Strecke zwischen Sontheim (Schwab) und Memmingen gesperrt. Der Schienenersatzverkehr startet um elf Uhr.

Die Bahnstrecke zwischen Sontheim (Schwab) und Memmingen ist am Sonntagvormittag aufgrund von Tieren auf den Gleisen gesperrt. Laut der Deutschen Bahn enden Züge aus Richtung Buchloe derzeit in Sontheim. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus ab Sontheim in Richtung Memmingen startet nach Angaben der Bahn um elf Uhr.

Reisende nach München können alternativ eine Verbindung über Kempten (Allgäu) nutzen, so die Bahn. Die Sperrung dauerte um 11.30 Uhr noch an. (ne)

