vor 48 Min.

Bahnstrecke zwischen Sontheim und Memmingen lange gesperrt

Wegen Tieren auf den Gleisen ist derzeit die Strecke zwischen Sontheim (Schwab) und Memmingen gesperrt. Der Schienenersatzverkehr startet um elf Uhr.

Die Bahnstrecke zwischen Sontheim (Schwab) und Memmingen wurde am Sonntagvormittag aufgrund von Tieren auf den Gleisen gesperrt. Laut der Deutschen Bahn enden Züge aus Richtung Buchloe derzeit in Sontheim. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus ab Sontheim in Richtung Memmingen startete nach Angaben der Bahn um elf Uhr. Gegen 12.30 Uhr wurde die Strecke von der Bahn wieder freigegeben. (ne)

