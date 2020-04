12:18 Uhr

Betonmischer kippt an der A8 um: Ausfahrt Augsburg-West lange gesperrt

Ein Betonmischer ist am Samstag an der A8 umgekippt.

An der A8 kippt ein beladener Betonmischer um und bleibt auf der Seite liegen. Die Ausfahrt Augsburg-West blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

Spektakulärer Unfall an der A8 auf Höhe der Ausfahrt Augsburg-West am Samstagvormittag. Gegen 9.45 Uhr kam ein beladener Betonmischer von der Fahrbahn ab, kippte auf die Fahrerseite und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Der Fahrer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Lkw befreit werden, teilt die Augsburger Berufsfeuerwehr in ihrem Bericht mit.

Er wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte, die mit sieben Fahrzeugen vor Ort waren, kümmerten sich um die Verkehrsabsicherung und auslaufende Betriebsstoffe.

Sperrung der Ausfahrt Augsburg-West nach Unfall an der A8

Die Ausfahrt West war von der B2 aus Gersthofen kommend in Richtung Stuttgart und von der A8 kommend in Richtung Augsburg wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. (AZ)

