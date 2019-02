vor 40 Min.

Bewaffneter Mann löst Großeinsatz in Iphofen aus Bayernticker

Spezialkräfte der Polizei rückten am Freitag im unterfränkischen Iphofen an. Ein bewaffneter Mann sitzt in seiner Wohnung.

Im unterfränkischen Iphofen waren Teile der Innenstadt gesperrt, weil ein bewaffneter Mann in einer Wohnung saß. Mittlerweile ist der Großeinsatz beendet.

Ein bewaffneter Mann hat am Freitagnachmittag im unterfränkischen Iphofen (Landkreis Kitzingen) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann, der als Jäger legal über mehrere Waffen verfügte, hatte sich in seiner Wohnung verschanzt. Teile der Innenstadt wurden daraufhin abgesperrt, ein Spezialeinsatzkommando rückte an. Angehörige des Mannes hatten die Polizei alarmiert.

Beamten gelang es schließlich, mit dem Mann in Kontakt zu treten, der sich offenbar in einem "psychischen Ausnahmezustand" befand, wie die Polizei mitteilte. Der 78-Jährige ließ sich daraufhin widerstandslos festnehmen. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sprach von "familiären Problemen". (dpa)

TWEET Iphofen Polizei Unterfranken Großeinsatz

Themen Folgen