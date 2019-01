vor 35 Min.

Bier-Dieb beißt Polizist in den Oberschenkel Bayernticker

In München ist am Samstag ein Polizist von einem Ladendieb gebissen worden.

Ein 32-jähriger Münchner wurde beim Diebstahl einer Bierflasche geschnappt. Als die Polizei ihn zum Revier bringen will, beißt er kräftig zu. Die ganze Geschichte.

Ein Ladendieb wird beim Diebstahl einer Bierflasche in München von einem Ladendetektiv gefasst. Zwei Polizisten wurden daraufhin am Samstag gegen 17.30 Uhr in die Schwanthalerstarße gerufen.

Ein 32-jähriger Münchner steckte hinter dem Diebstahl, wie die Polizei München mitteilt. Bei der Bearbeitung des Vorfalls durch die Beamten, verhielt sich der Mann sehr unruhig und aggressiv, missachtete Anweisungen und wollte schließlich sogar flüchten. Daraufhin wurde er zu Boden gedrückt.

Als er dann zum Revier gebracht werden sollte, geschah es. Er biss zu - direkt in den Obeschenkel des Polizisten. Anschließend beleidigte er noch beide Beamte. Auf eine richterliche Anordnung hin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, insbesondere um zu klären, ob ein Infektionsrisiko vorliegt.

München: Polizist fällt drei Tage lang aus

Der Polizist wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige ist mindestens drei Tage nicht dienstfähig laut Polizeibericht. Seine Streifenpartnerin blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Gegen den Ladendieb wird aufgrund des Ladendiebstahls, dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Haftanstalt gebracht und dem Richter vorgeführt, der ihn wieder entließ. (AZ)

Themen Folgen