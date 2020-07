vor 47 Min.

Drogenkurier mit vier Kilogramm Marihuana erwischt

Der 26-Jährige wurde im unterfränkischen Landkreis Kitzingen bei Mainstockheim ertappt. Dabei gab er zunächst zu, ein wenig Kokain bei sich zu haben.

Mit rund vier Kilogramm Marihuana ist ein mutmaßlicher Drogenkurier auf der Autobahn 3 bei Mainstockheim im unterfränkischen Landkreis Kitzingen ertappt worden. Der 26-Jährige habe sich bei einer Kontrolle auffällig nervös verhalten, teilte die Verkehrspolizei Würzburg am Montag mit. Auf Nachfrage händigte er eine geringe Mengen von in Plastik eingeschweißtem Kokain aus. Bei der weiteren Durchsuchung des Autos entdecken die Beamten das Marihuana.

Der 26-jährige Fahrer aus dem nordrhein-westfälischen Düren sei bei der Kontrolle am vergangenen Mittwoch unter Alkohol und Rauschgift gestanden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Düren konnten die Beamten weitere geringe Mengen Betäubungsmittel und zwei Schreckschusswaffen sicherstellen. Der Mann sitzt nun wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen